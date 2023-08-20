بالفيديو.. "زيلينسكي" يظهر في قمرة قيادة إف 16 بالدنمارك بعد الإعلان الكبير

وينظر إلى موافقة الولايات المتحدة يوم الجمعة على تسليم هولندا والدنمارك طائرات (إف-16) إلى أوكرانيا بمنزلة "دفعة كبيرة" ولكييف على الرغم من أن هذه الطائرات لن تشكل تأثيرًا على الأمد القريب في الحرب المستمرة منذ 18 شهرًا تقريبًا.