في هذه الحالة.. "ماكرون" يجدّد استعداده لإرسال قوات إلى أوكرانيا

جدّد الرئيسُ الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم، استعدادَه لإرسال قوات إلى أوكرانيا في حال اخترقت موسكو "خطوط الجبهة"، وفي حال طلبت كييف ذلك.
وقال "ماكرون" لمجلة "ذي إيكونوميست" البريطانية: "في حال اخترق الروس خطوط الجبهة، وفي حال ورود طلب أوكراني بهذا الخصوص -وهو أمر لم يحصل بعد- يجب أن نطرح هذه القضية بشكل مشروع"؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
وأضاف بقوله: "إن استبعاد ذلك من الآن يعني أننا لم نستخلص العبر من السنتين الماضيتين، عندما استبعدت دول حلف شمال الأطلسي في البداية إرسال دبابات وطائرات إلى أوكرانيا بعد الغزو الروسي لها في فبراير 2022 قبل أن تغير رأيها".