في هذه الحالة.. "ماكرون" يجدّد استعداده لإرسال قوات إلى أوكرانيا

وأضاف بقوله: "إن استبعاد ذلك من الآن يعني أننا لم نستخلص العبر من السنتين الماضيتين، عندما استبعدت دول حلف شمال الأطلسي في البداية إرسال دبابات وطائرات إلى أوكرانيا بعد الغزو الروسي لها في فبراير 2022 قبل أن تغير رأيها".