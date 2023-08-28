"البرهان": الجيش السوداني قادرٌ على حسم المعركة وهزيمة التمرُّد

شدّد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان؛ على قدرة الجيش السوداني على حسم المعركة وهزيمة التمرُّد.
جاء ذلك في سياق الزيارة التي قام بها إلى قاعدة فلامنجو العسكرية في مدينة بورتسودان- شرقي السودان.
وفي كلمته، قال "البرهان": ما تقوم به هذه المجموعات لا تشبه السودانيين، ولا أخلاقهم، ولا أعمال وخصائل الشعب السوداني.
وأضاف، وفق "سكاي نيوز عربية": كل الشعب السوداني يقف مع الجيش، وسنهزم هذا التمرُّد وهذه الخيانة، وهؤلاء المرتزقة القادمين من مختلف أصقاع الدنيا.
وأردف "البرهان": نكرّس عملنا وجهودنا لإنهاء هذا التمرُّد وإنهاء هذه المحنة، والخروج منها أقوياء، ونحن نقاتل كجيش وحدنا من دون أيّ ظهيرٍ، ونعتمد على أنفسنا.