المخابرات البريطانية تحذّر من محاولات تجسس روسية وصينية وإيرانية تستهدف سياسييها

في تحذير علني نادر، نبّه جهاز المخابرات الداخلية البريطاني "إم.آي 5"، اليوم الإثنين، أعضاء البرلمان إلى احتمال تعرضهم لمحاولات تجسس واختراق من قبل أجهزة استخبارات صينية وروسية وإيرانية، تهدف إلى تقويض الديمقراطية البريطانية، من خلال الابتزاز والتأثير على قرارات السياسيين.
وبحسب ما نقلته العربية نت، فقد أشار الجهاز الأمني إلى أن الجواسيس الأجانب قد يحاولون اختراق المؤسسات السياسية عبر هجمات تصيّد إلكترونية، أو تقديم تبرعات باسم أفراد مقيمين في الصين أو هونج كونج، أو إقامة علاقات شخصية طويلة الأمد مع النواب بهدف جمع المعلومات الحساسة والتأثير على توجهاتهم.
وقال المدير العام لـ"إم.آي 5" كين مكالوم إن هذه الأنشطة لا تهدد الأمن الوطني فحسب، بل تُقوّض أساسات السيادة البريطانية على المدى البعيد، داعيًا أعضاء البرلمان إلى رصد ما وصفه بـ"التفاعلات الاجتماعية الغريبة"، مثل التملق المبالغ فيه أو الطلبات المتكررة لعقد لقاءات شخصية.
ويأتي هذا التحذير بعد أيام من إسقاط محاكمة رجلين بريطانيين بتهمة التجسس لصالح الصين، بعد تعذر تقديم أدلة كافية على وجود تهديد حقيقي من بكين للأمن القومي البريطاني.
ورغم محاولات الحكومة الجديدة بقيادة رئيس الوزراء كير ستارمر لتبديد التوترات مع الصين، فإن التحذيرات الأمنية لا تزال تؤكد وجود محاولات اختراق للمجتمعين السياسي والتجاري، وسط تزايد القلق من أنشطة تجسس منسقة.