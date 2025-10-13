المخابرات البريطانية تحذّر من محاولات تجسس روسية وصينية وإيرانية تستهدف سياسييها

وبحسب ما نقلته العربية نت، فقد أشار الجهاز الأمني إلى أن الجواسيس الأجانب قد يحاولون اختراق المؤسسات السياسية عبر هجمات تصيّد إلكترونية، أو تقديم تبرعات باسم أفراد مقيمين في الصين أو هونج كونج، أو إقامة علاقات شخصية طويلة الأمد مع النواب بهدف جمع المعلومات الحساسة والتأثير على توجهاتهم.