"الناتو" يخطط لنشر ثلاث طائرات استطلاع في رومانيا لمراقبة نشاط روسيا

أعلن حلف شمال الأطلسي "الناتو"، اليوم الجمعة، أنه يخطط لنشر ثلاث طائرات استطلاع في رومانيا الأسبوع المقبل؛ لأداء مهام استطلاعية ولمراقبة النشاط العسكري الروسي" بالدول الـ30 الأعضاء في الحلف.
وقال التحالف في بيان له: إنه "سيرسل ثلاث طائرات منها الثلاثاء إلى قاعدة جوية قرب بوخارست، عاصمة رومانيا، في مهمة يتوقّع أن تستمر عدة أسابيع"؛ وفق ما ذكر موقع "العربية".
بدوره قال المتحدث باسم الناتو أوانا لوغيسكو: إن "هذه الطائرات بإمكانها كشف الطائرات على بعد مئات الكيلومترات؛ ما يجعلها قدرة مهمة لوضع الردع والدفاع في الناتو".
وقامت طائرات الحلف بدوريات نظامية فوق شرق أوروبا ومنطقة بحر البلطيق لتتبع الطائرات الحربية الروسية قرب حدود الناتو خلال الحرب الروسية-الأوكرانية.