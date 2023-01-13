"الناتو" يخطط لنشر ثلاث طائرات استطلاع في رومانيا لمراقبة نشاط روسيا

وقال التحالف في بيان له: إنه "سيرسل ثلاث طائرات منها الثلاثاء إلى قاعدة جوية قرب بوخارست، عاصمة رومانيا، في مهمة يتوقّع أن تستمر عدة أسابيع"؛ وفق ما ذكر موقع "العربية".