الاستخبارات الدنماركية تصف أمريكا بـ"خطر محتمل" على أمن أوروبا

وسلط التقرير الضوء على اهتمام أمريكي متزايد بـجزيرة غرينلاند التابعة لمملكة الدنمارك، في ظل التنافس بين القوى الكبرى في القطب الشمالي، مشيرًا إلى اقتراح سابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالسيطرة على الجزيرة، حتى عبر القوة العسكرية، وهو ما أثار توترًا دبلوماسيًا بين كوبنهاغن وواشنطن.