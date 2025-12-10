الاستخبارات الدنماركية تصف أمريكا بـ"خطر محتمل" على أمن أوروبا

وصفت وكالة الاستخبارات الدفاعية في الدنمارك، في تقييم استخباراتي غير مسبوق، الولايات المتحدة بأنها "خطر محتمل" على أمن الدول الأوروبية، مشيرةً إلى تغيّر في النهج الأمريكي الذي بات يركز بشكل متزايد على مصالحه، حتى على حساب حلفائه.
وقالت الوكالة في تقريرها السنوي لعام 2025، نقلًا عن "بلومبرغ"، إن الولايات المتحدة تستخدم قوتها الاقتصادية والتكنولوجية والجمركية كأداة نفوذ حتى تجاه شركائها، مضيفةً أن "واشنطن لم تعد تستبعد استخدام القوة العسكرية لفرض إرادتها، حتى ضد حلفائها".
وسلط التقرير الضوء على اهتمام أمريكي متزايد بـجزيرة غرينلاند التابعة لمملكة الدنمارك، في ظل التنافس بين القوى الكبرى في القطب الشمالي، مشيرًا إلى اقتراح سابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالسيطرة على الجزيرة، حتى عبر القوة العسكرية، وهو ما أثار توترًا دبلوماسيًا بين كوبنهاغن وواشنطن.
وأكدت الوكالة أن حالة "عدم اليقين" بشأن دور الولايات المتحدة كضامن أمني لأوروبا تتزايد، في وقت تُظهر فيه روسيا استعدادًا لتكثيف عملياتها الهجومية ضد حلف "الناتو"، وتواصل الصين بسط نفوذها الاقتصادي والعسكري عالميًا.
ورغم هذا التصنيف، شددت الاستخبارات الدنماركية على أن روسيا والصين لا تزالان تمثلان "الخطرين الرئيسيين"، مع تصاعد خطر استخدام موسكو للقوة في منطقة بحر البلطيق تحديدًا.