واشنطن تعلن مسبقاً تجربة لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات

أعلنت الولايات المتحدة أنّها ستجري الأربعاء تجربة لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات، في إنذارٍ مسبقٍ غير معهودٍ من جانب واشنطن، ويهدف إلى تجنّب أيّ تصعيد للتوتّر مع روسيا في خضم الحرب الدائرة في أوكرانيا.
وقال المتحدّث باسم البنتاغون الجنرال بات رايدر، للصحافيين، إنّ "هذا الاختبار لصاروخ مينوتمان 3 غير المسلّح سيجري صباح غد، السابع من سبتمبر، في قاعدة فاندنبرغ الجوية بولاية كاليفورنيا".
وأضاف "هذا اختبار روتيني مقرّر منذ فترة طويلة وهو، على غرار الاختبارات السابقة، سيتحقّق من فعالية النظام ودرجة استعداده".
ولفت المتحدّث إلى أنّ "الولايات المتحدة أخطرت الحكومة الروسية مسبقاً" بهذه التجربة المرتقبة".
وفي العادة لا تعلن الولايات المتحدة مسبقاً عن تجاربها على الصواريخ الباليستية العابرة للقارات.