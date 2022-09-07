واشنطن تعلن مسبقاً تجربة لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات

أعلنت الولايات المتحدة أنّها ستجري الأربعاء تجربة لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات، في إنذارٍ مسبقٍ غير معهودٍ من جانب واشنطن، ويهدف إلى تجنّب أيّ تصعيد للتوتّر مع روسيا في خضم الحرب الدائرة في أوكرانيا.