مروحياتُ الجيش ضرورةٌ لإخماد النيران.. "حرائق اللاذقية" تتأجّج بوفيات وإصابات

وأكّد قائدُ فوج إطفاء اللاذقية المقدم مهند جعفر، أنّ "فرق الإطفاء في اللاذقية بمؤازرة من مروحيات الجيش العربي السوري، وفرق الإطفاء التي جاءت من بقية المحافظات السورية، وبالتعاون مع المجتمع المحلي، تمكّنت من السيطرة على معظم الحريق الذي اندلع، أمس، على محور "المشرفة - كسب"، فيما لا تزال فرق الإطفاء تعمل على تبريد وإخماد البؤر المتبقّية في حرائق منطقة "البدروسية"".