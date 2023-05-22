خلفاً لـ"شمخاني" .. تعيين "أحمديان" رئيساً لمجلس الأمن القومي الإيراني

وسبق لـ"أحمديان" أن شغل منصب رئيس أركان القوة البحرية للحرس الثوري في عام 1985 خلال فترة الحرب مع العراق، كما عُين قائداً لهذه القوة بين الأعوام 1997 و2000، كما تولى رئاسة المركز الاستراتيجي لهيئة الأركان المشتركة للحرس الثوري من 2007 حتى 2023.