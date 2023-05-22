خلفاً لـ"شمخاني" .. تعيين "أحمديان" رئيساً لمجلس الأمن القومي الإيراني

عيّن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم (الاثنين)، عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام علي أكبر أحمديان رئيساً لمجلس الأمن القومي، خلفاً لعلي شمخاني، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".
واستبعد مصدر إيراني مطلع في تصريح لـ"رويترز"، أن يكون للتغيير في قيادة مجلس الأمن القومي تأثير على سياسات المجلس.
وذكر المصدر أنه "ربما تجري دراسة تعيين شمخاني في منصب أكثر أهمية".
وسبق لـ"أحمديان" أن شغل منصب رئيس أركان القوة البحرية للحرس الثوري في عام 1985 خلال فترة الحرب مع العراق، كما عُين قائداً لهذه القوة بين الأعوام 1997 و2000، كما تولى رئاسة المركز الاستراتيجي لهيئة الأركان المشتركة للحرس الثوري من 2007 حتى 2023.