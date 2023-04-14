مَن هو مسرّب وثائق البنتاغون؟

فيما لم يتضح حتى اللحظة ما إذا كان لديه محام يتحدث بالنيابة عنه، كما تركت رسالة على الهاتف لرقمٍ يعتقد أنه لوالدته لكن لم يرد عليها أحدٌ بعد.