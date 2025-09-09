مصدران لرويترز: نجاة وفد حماس من الهجوم الإسرائيلي على الدوحة

في المقابل، نددت قطر، التي تتوسط بين حماس وإسرائيل في مفاوضات التهدئة، بالهجوم الإسرائيلي واصفة إياه بأنه "اعتداء جبان" وانتهاك صارخ للقانون الدولي. وقالت في بيان رسمي إن الاعتداء يشكل "تهديداً خطيراً لأمن وسلامة القطريين والمقيمين في قطر"، مؤكدة أن الجهات الأمنية والدفاع المدني والجهات المختصة باشرت على الفور التعامل مع الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتواء تبعاته وضمان سلامة القاطنين والمناطق المحيطة.