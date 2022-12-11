الريال الإيراني يواصل الانحدار أمام الدولار.. فقد 13.8% منذ سبتمبر

وفقد الريال نحو 13.8% من قيمته منذ اندلاع الاحتجاجات على مستوى البلاد في 16 سبتمبر الماضي.

وقال موقع "إيكو إيران" الاقتصادي على الإنترنت، بحسب وكالة "رويترز": إن التجار ليس لديهم أمل يُذكر في إحياء الاتفاق النووي مع القوى العالمية، ويتوقعون تزايد الضغط الغربي؛ جراء الاحتجاجات والعلاقات العسكرية مع روسيا.

وأضاف: إن بعض التجار يرون أن الظروف الدولية الحالية من شأنها أن تجعل فرص إحياء الاتفاق النووي قليلة، وقد تسبب ذلك في دخول مشترين حذرين إلى سوق الدولار، ويتخذ سعر هذه العملة مسارًا للارتفاع.