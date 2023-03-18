في الذكرى التاسعة لضمها.. "بوتين" يزور جزيرة القرم

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى شبه جزيرة القرم، اليوم (السبت)، في الذكرى التاسعة لضم روسيا لشبه الجزيرة الأوكرانية في عام 2014؛ بحسب ما أعلنه التلفزيون الروسي العام.
وفي رحلة مفاجئة إلى سيفاستوبول، الميناء الرئيسي لأسطول البحر الأسود الروسي في شبه جزيرة القرم، زار "بوتين" مدرسة للفنون بصحبة الحاكم المحلي ميخائيل رازوغاييف.
وقال "رازوغاييف" عبر "تلجرام": "يعرف رئيسنا فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين كيف يصنع مفاجأة، بالمعنى الجيد للكلمة".
وأضاف: "لكن فلاديميروفيتش جاء شخصيًا، وقاد سيارته بنفسه، لأنه في يوم تاريخي مثل اليوم، يكون دائمًا إلى جانب سيفاستوبول وشعبها".