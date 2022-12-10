خيانة وصفقة.. بريطانيا بين اتهامات "هاري وزوجته" ورد الأمير وليام!

كما شعر المقربون من العائلة المالكة بأن "قرار عائلة ساسكس بتسجيل 15 ساعة من يومياتهما سرًّا بالفيديو، والتي سلماها إلى صانعي الأفلام الوثائقية، كان بمثابة خيانة مروعة للثقة"، خاصة أن التصوير بدأ في مارس 2020؛ أي ما يقرب من 12 شهرًا قبل تنحيهما رسميًّا عن منصبهما كأفراد كبار في العائلة المالكة.