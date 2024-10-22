نشرت الذعر وأدخلت الهلع.. كيف أصبحت مسيّرات حزب الله كابوسًا لإسرائيل؟

ويرى "سادان" أن المسيّرات اللبنانية تطير على مستوى منخفض ما يجعلها تختفي خلف انحدار الأرض لفترة أطول، كما أنها تدخل الطبيعة الطبوغرافية اللبنانية كجزء من الأسباب، حيث يمكن لأجهزة الكشف وتقنيتها الحديثة أن تكتشف معظم الهجمات الجوية من جميع الاتجاهات، ولكن إلى الآن لا تستطيع الرصد عبر المناطق الجبلية التي على الحدود اللبنانية، والتي تعد منطقة مثالية للمسيّرات؛ حيث تعمل تضاريس الأرض على تشتيت الترددات، ويصبح التتبع أكثر صعوبة.