383 انتهاكًا.. "المنظمة العربية" تُدين اعتداءات قوات الاحتلال على طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني

وأشارت الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر، في بيان لها أوردته لـ"سبق"، إلى أن تلك الاعتداءات السافرة المتكررة تمثل انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني، الذي يدعو ضمن قواعده الإنسانية إلى تأمين العناية بالجرحى والمرضى والمصابين، وعدم التعرض بالأذى بأي حال من الأحوال لأفراد ومنشآت ووسائط النقل ومعدات الخدمات الطبية والإسعافية وعمال الإغاثة والمتطوعين معهم، واحترام إشارتي الصليب الأحمر والهلال الأحمر التي صادقت عليها نجمة داوود الحمراء التي بسببها تم قبولها ضمن المنظومة الإنسانية.