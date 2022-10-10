383 انتهاكًا.. "المنظمة العربية" تُدين اعتداءات قوات الاحتلال على طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني

أدانت الأمانة العامة للمنظمة العربية، بشدة، الصمت الدولي الملفت والمتكرر عن الجرائم في حق الإنسانية جراء الاعتداءات المشينة والمتكررة التي تمارسها سلطات الاحتلال على طواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، والتي تجاوزت -حسب إحصاءات الجمعية- 383 انتهاكًا بمختلف أشكالها. ومنها منع الطواقم الطبية والإسعافية من الوصول إلى الجرحى والمصابين من مسعفين وصحفيين ومدنيين.
وأشارت الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر، في بيان لها أوردته لـ"سبق"، إلى أن تلك الاعتداءات السافرة المتكررة تمثل انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني، الذي يدعو ضمن قواعده الإنسانية إلى تأمين العناية بالجرحى والمرضى والمصابين، وعدم التعرض بالأذى بأي حال من الأحوال لأفراد ومنشآت ووسائط النقل ومعدات الخدمات الطبية والإسعافية وعمال الإغاثة والمتطوعين معهم، واحترام إشارتي الصليب الأحمر والهلال الأحمر التي صادقت عليها نجمة داوود الحمراء التي بسببها تم قبولها ضمن المنظومة الإنسانية.
وطالبت الأمانة من خلال عضوها في فلسطين، جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وباسم 21 جمعية هلال أحمر وصليب أحمر عربية، كل الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف ومكونات الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، وكل المنظمات الدولية والإنسانية، أن تتخذ ما يلزم لحمل الاحتلال الإسرائيلي على تحمل مسؤولياته القانونية واحترام كل الأحكام ذات الصلة في هذه الاتفاقيات.