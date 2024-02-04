"عباس" يدعو إلى جدولة زمنية محددة لانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية

وتفصيلاً، قال عباس في بيان نشره عبر فيسبوك، إنه شدد أيضًا خلال استقباله مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند على "أهمية تمكين دولة فلسطين سياسيًا واقتصاديًا من أجل قيامها بمسؤولياتها كاملة تجاه شعبنا الفلسطيني في القدس وقطاع غزة والضفة الغربية".