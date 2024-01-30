قصف إسرائيلي يستهدف موقعين عسكريين في ريف درعا بجنوب سوريا

وتفصيلاً، أوضح المرصد أن "صواريخ إسرائيلية استهدفت موقعًا عسكريًا في منطقة تل الجموع، وآخر قرب قرية نافعة في منطقة حوض اليرموك بريف درعا مقابل الجولان"، وذكر أنه لم ترد معلومات عن خسائر بشرية.