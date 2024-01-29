بـ67.7 جنيهًا.. جنون الدولار يتواصل في مصر بمستويات غير مسبوقة

يواصل الدولار الصعود بالسوق السوداء في مصر منذ بداية يناير الماضي، وبلغ سعر الدولار اليوم الاثنين نطاق الـ65- 68 جنيهًا للدولار، وبالتحديد عند 67.7.
وكشفت البيانات عن ارتفاع بمقدار جنيه في سعر الدولار في مصر اليوم؛ بحسب تداولات السوق الموازية. وبناء على أقوال من متداولين في السوق الموازية؛ فإن التداولات تجري في نطاق الـ65- 67 في السوق الموازية ويختلف السعر حسب حجم العملية.
ووفق "روسيا اليوم"؛ فقد ساهم في استمرار الصعود الجنوني في سعر الدولار في السوق السوداء، تسعير السلع؛ ومنها المواد الغذائية، والحديد، وغيرها بقِيَم أعلى من سعر التداول في السوق السوداء، بالإضافة إلى عوامل أخرى؛ أهمها هبوط دواخل قناة السويس نتيجة لاضطراب حركة الشاحنات في البحر الأحمر نتيجة الصراع القائم بين قوات التحالف الغربية بقيادة الولايات المتحدة وقوات الحوثيين في اليمن التي تستهدف الشواحن الأجنبية المتجهة إلى إسرائيل.
وأدى الهبوط في تحويلات المصريين من الخارج بـ80% عند مقارنة 2023 بـ2021، مع وجود توقعات باستمرار الهبوط؛ إلى قلة المعروض من الدولار وزيادة الاختلال بين العرض والطلب في مصر.