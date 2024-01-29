بـ67.7 جنيهًا.. جنون الدولار يتواصل في مصر بمستويات غير مسبوقة

ووفق "روسيا اليوم"؛ فقد ساهم في استمرار الصعود الجنوني في سعر الدولار في السوق السوداء، تسعير السلع؛ ومنها المواد الغذائية، والحديد، وغيرها بقِيَم أعلى من سعر التداول في السوق السوداء، بالإضافة إلى عوامل أخرى؛ أهمها هبوط دواخل قناة السويس نتيجة لاضطراب حركة الشاحنات في البحر الأحمر نتيجة الصراع القائم بين قوات التحالف الغربية بقيادة الولايات المتحدة وقوات الحوثيين في اليمن التي تستهدف الشواحن الأجنبية المتجهة إلى إسرائيل.