المستشفيات درع لـ"حماس".. إسرائيل تتهم والحركة تنفي: أكاذيب تمهد لمجزرة جديدة

وكانت الأوضاع في الشرق الأوسط قد تدهورت بشكل مفاجئ في وقت مبكر من صباح 7 أكتوبر، عندما بدأت حركة حماس عمليات اقتحام للمستوطنات الإسرائيلية الواقعة في غلاف غزة تحت غطاء من الهجمات الصاروخية، فيما أعلنت إسرائيل حصاراً كاملاً على قطاع غزة، وبدأت بشن غارات كثيفة على القطاع، كما استهدفت إسرائيل مناطق في لبنان وسوريا، فضلاً عن وقوع اشتباكات في الضفة الغربية.