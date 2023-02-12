الأجسام الطائرة تُرعب أمريكا الشمالية.. كندا تبحث عن أحدث جسم أسقطته الولايات المتحدة

وقال تشاك شومر، زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي، في مقابلة مع محطة إيه.بي.سي التلفزيونية: إن مسؤولي الأمن القومي الأمريكيين يعتقدون أن الجسمَين الطائرَين، اللذين أُسقط أولهما فوق البحر المتجمد بالقرب من ديدهورس بولاية ألاسكا يوم الجمعة، ودُمر ثانيهما فوق يوكون السبت، كانا منطادَين. مضيفًا: "يعتقدون أنهما (منطادان) كذلك، أجل، ولكن أصغر كثيرًا من الأول".