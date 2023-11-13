الرئيس الأمريكي وأمير قطر يبحثان الوضع في غزة وجهود إطلاق سراح الرهائن

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، في مقابلة مع شبكة (سي إن إن) الأمريكية، إن "مفاوضات نشطة ومكثّفة" جارية بمشاركة إسرائيل وقطر ومصر والولايات المتحدة لإطلاق سراح مزيدٍ من المحتجزين، لكن لم يتضح إن كانوا جميعا ما زالوا على قيد الحياة.