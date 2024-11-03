"ادّعاءات وتضليل".. "ترامب" يستعيد تكتيكات 2020 لإثارة الشكوك حول انتخابات 2024

تتضمّن حملةُ "ترامب" ترويجَ مزاعم حول قضايا مختلفة مثل "التصويت غير الشرعي للمهاجرين"، وانتشار "التصويت بالبريد غير القانوني"، وعدم وجود تحقق كافٍ من بطاقات الاقتراع العسكرية والدولية، علاوة على مزاعم أخرى عن استغلال التصويت المبكر كوسيلة للغش. وتبدو تلك المزاعم محاولة واضحة لتحفيز مؤيديه للاعتقاد بأن الديمقراطيين يعتمدون طرقًا غير مشروعة لضمان الفوز؛ إذ وصل به الأمر إلى الزعم أن الفوز المحتمل لنائبة الرئيس "كامالا هاريس" في الانتخابات يمكن أن يتحقّق فقط عن طريق الغش، رغم عدم وجود دليل يدعم هذا الادعاء.