هيئة البث الإسرائيلية: قادة الأجهزة الأمنية مصدومون من شروط "نتنياهو" لصفقة الأسرى

وكان "نتنياهو" قد دعا رؤساء الأجهزة الأمنية إلى مناقشة خاصة بشأن صفقة تبادل الأسرى، لكنه استبق ذلك ببيان ذكر فيه أن "إسرائيل لن تتنازل عن تحقيق أهداف الحرب، ولن توافق على وقف دائم لإطلاق النار، ولن تسمح بعودة المسلحين إلى شمال قطاع غزة، وكذلك تريد ضمانات لعدم تهريب أسلحة لحركة حماس من داخل الأراضي المصرية".