العالم

روسيا تدين بشدة الهجوم الإسرائيلي على دمشق

طالبت بالامتناع عن خطوات قد تنطوي على عواقب وخيمة
روسيا تدين بشدة الهجوم الإسرائيلي على دمشق
سبق
سبق

أدانت وزارة الخارجية الروسية، اليوم (الأحد)، بشدة الضربة الجوية الإسرائيلية على مدينة دمشق السورية ومحيطها، ووصفتها بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا: "نحث الجانب الإسرائيلي بشدة على وقف الاستفزازات المسلحة ضد سوريا، والامتناع عن خطوات قد تنطوي على عواقب وخيمة على المنطقة بأسرها"، وفقاً لـ"رويترز".

وبيّن شهود ومسؤولون أن ضربة شنتها "إسرائيل" في ساعة مبكرة من صباح اليوم، استهدفت مبنى في حي كفر سوسة بوسط دمشق يقع قرب مجمع أمني كبير على مقربة من منشآت إيرانية، مما أسفر عن سقوط خمسة قتلى، بينهم مدنيون.

وزارة الخارجية الروسية
دمشق
الضربة الجوية الإسرائيلية

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