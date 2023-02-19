روسيا تدين بشدة الهجوم الإسرائيلي على دمشق

وبيّن شهود ومسؤولون أن ضربة شنتها "إسرائيل" في ساعة مبكرة من صباح اليوم، استهدفت مبنى في حي كفر سوسة بوسط دمشق يقع قرب مجمع أمني كبير على مقربة من منشآت إيرانية، مما أسفر عن سقوط خمسة قتلى، بينهم مدنيون.