مجلس الجامعة العربية يدين استمرار الإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين

واستنكر المجلس استخدام الولايات المتحدة الأمريكية "الفيتو" ضد حصول دولة فلسطين على حقها في العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وطالبها بمراجعة مواقفها المنحازة للاحتلال الإسرائيلي التي تحول دون إنقاذ فرص السلام، وتطبيق حل الدولتين، وممارسة الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير، وتجسيد استقلال دولة فلسطين على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وعاصمتها القدس.