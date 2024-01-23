حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية على غزة ترتفع إلى 25490 شهيدًا و63354 مصابًا

أعلنت وزارة الصحة في غزة، عن ارتفاع عدد ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية إلى 25490 شهيدًا و63354 مصابًا منذ 7 أكتوبر الماضي.
وأشارت إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 22 مجزرة في قطاع غزة راح ضحيتها 195 شهيدًا و354 مصابًا خلال 24 ساعة.
وقد استشهد عشرات المواطنين، وأصيب آخرون، برصاص قوات الاحتلال غرب خان يونس، جنوب قطاع غزة.
وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بوقوع إصابات بين النازحين جراء قصف استهدف مقرها في خان يونس.
وتَجدد القصف المدفعي الإسرائيلي في محيط مجمع ناصر الطبي؛ فيما شهد وسط خان يونس وشرقها سلسلة غارات عنيفة.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية تُواصل الانقطاع الكامل لكافة خدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة، لليوم الثاني على التوالي، وهي المرة العاشرة منذ بدء العدوان.
وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، تعذّر مركبات الإسعاف الوصول إلى المصابين في خان يونس؛ بسبب هذا الانقطاع.
وتعرضت شرق منطقة المصدر وسط قطاع غزة، لقصف مدفعي مكثف.
وقصفت طائرات الاحتلال، بعد منتصف الليلة، خيام النازحين في المواصي غرب خان يونس؛ مما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين وإصابة العشرات.