هل تمهد للتدخل العسكري؟ فرنسا : إجلاء رعايانا من النيجر "قريب جدًّا"

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن باريس سوف تبدأ في إجلاء رعاياها من النيجر إضافة لرعايا بعض الدول الأوروبية الأخرى.
وكانت وسائل إعلام فرنسية قد نقلت اليوم الثلاثاء، عن رسالة من السفارة الفرنسية في النيجر للرعايا الفرنسيين هناك، قالت فيها إن فرنسا ستبدأ عمليات إجلاء قريبًا جدًّا من النيجر.
ونقلت صحيفة "ليبيراسيون" الفرنسية محتوى الرسالة: "في مواجهة تدهور الوضع الأمني في النيجر، وللاستفادة من الهدوء النسبي في نيامي، يجري الإعداد لعملية إجلاء جوي من نيامي".
وأضافت أن الإجلاء سيتم "في القريب العاجل وفي فترة زمنية قصيرة جدًّا".
وأشارت إلى أن "عملية الإجلاء موضع تنسيق مع القوات في النيجر".
ويتراوح عدد الفرنسيين المقيمين في النيجر بين 500 و600 شخص.
تأتي الرسالة الفرنسية في وقت تحدثت فيه تقارير عن احتمال قيام فرنسا بتدخل عسكري في النيجر لإعادة الرئيس المنتخب محمد بازوم إلى الحكم.
وردًّا على هذه التقارير، حذّرت السلطات في بوركينا فاسو ومالي في بيان مشترك، من أن أي تدخل عسكري في النيجر سيكون بمثابة "إعلان حرب على واغادوغو وباماكو".
وذكرت أن أي تدخل عسكري في النيجر من شأنه أن "يزعزع استقرار المنطقة بأسرها".
وتنفي فرنسا، حتى الآن، رغبتها في التدخل عسكريًّا في النيجر.