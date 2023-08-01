هل تمهد للتدخل العسكري؟ فرنسا : إجلاء رعايانا من النيجر "قريب جدًّا"

وكانت وسائل إعلام فرنسية قد نقلت اليوم الثلاثاء، عن رسالة من السفارة الفرنسية في النيجر للرعايا الفرنسيين هناك، قالت فيها إن فرنسا ستبدأ عمليات إجلاء قريبًا جدًّا من النيجر.