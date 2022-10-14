روسيا تدمر مخزونات كبيرة من أسلحة وذخيرة تلقتها أوكرانيا من دول غربية

على صعيد آخر، أعلنت بريطانيا، اليوم الجمعة، أن قوات مدعومة من روسيا حققت تقدمًا تكتيكيًا في الأيام الثلاثة الماضية نحو وسط بلدة باخموت الاستراتيجية في منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا، ومن المرجح أن تتوغل في القرى جنوبي البلدة.