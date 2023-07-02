معارك ضارية تدور في "كل مكان".. أوكرانيا تقر بتقدم روسي في 4 مناطق

وتفصيلاً، أكدت القوات الأوكرانية في الوقت ذاته أنها "حققت تقدمًا جزئيًا" في إطار الهجوم المضاد الذي تشنه منذ أسابيع، حيث كتبت نائبة وزير الدفاع الأوكرانية، غانا ماليار، على مواقع التواصل الاجتماعي: "معارك ضارية تدور في كل مكان (...) الوضع معقّد"، وفق "فرانس برس".