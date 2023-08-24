تحطم الطائرة وقوة وعشوائية "بوتين".. 3 نتائج للقتل المفترض لزعيم "فاغنر"!

ثالثًا: أن بوتين الذي كان يتعين عليه -على الأقل- كسب موافقة على أي قرار لقتل "بريغوجين"؛ قد انتقل إلى حقبة جديدة وأكثر صراحة من الاغتيالات، فلم يكن هذا انتقامًا على نحو أعظم مما كان عليه في الماضي وحسب؛ بل أيضًا بعدما أعطى بوتين -على ما يبدو- مُلازمه الأسبق وقفًا مؤقتًا على الأقل لتنفيذ حكم الإعدام، وربما يأمل الرئيس الروسي في أن يؤدي ذلك إلى تعزيز موقفه؛ لكن يمكن القول إن العكس قد يكون صحيحًا.