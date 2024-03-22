البوسنة والهرسك تحصل على الضوء الأخضر لبدء محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

يأتي ذلك بعد ثماني سنوات من تقديم الدولة الواقعة في غرب البلقان، لأول مرة، طلباً للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي، وبعد تسعة أيام فقط من إعلان المفوضية الأوروبية أنها حققت تقدماً كافياً في التوافق مع معايير الكتلة وقيمها وسياستها الخارجية للدخول في المفاوضات.