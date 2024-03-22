البوسنة والهرسك تحصل على الضوء الأخضر لبدء محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي
اقتربت البوسنة والهرسك خطوة أخرى من الدخول في محادثات رسمية بشأن انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي بعد أن أعطى زعماء الكتلة؛ البالغ عددهم 27، الضوء الأخضر لهذه الخطوة يوم الخميس.
وأعطى زعماء الاتحاد الأوروبي، الضوء الأخضر لدخول البوسنة والهرسك إلى محادثات انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.
يأتي ذلك بعد ثماني سنوات من تقديم الدولة الواقعة في غرب البلقان، لأول مرة، طلباً للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي، وبعد تسعة أيام فقط من إعلان المفوضية الأوروبية أنها حققت تقدماً كافياً في التوافق مع معايير الكتلة وقيمها وسياستها الخارجية للدخول في المفاوضات.
وكتب رئيس المجلس الأوروبي، تشارلز ميشيل؛ على موقع إكس، "مكانك في عائلتنا الأوروبية".
وأضاف ميشيل؛ أن "قرار اليوم هو خطوة رئيسة إلى الأمام على طريق الاتحاد الأوروبي. والآن يجب أن يستمر العمل الشاق حتى تتقدّم البوسنة والهرسك بشكلٍ مطرد، كما يريد شعبكم".
ورحّبت رئيسة مجلس وزراء البوسنة والهرسك، بورجانا كريشتو؛ بالقرار.
وقالت: "لقد أدّى التصميم والجهود المتبادلة إلى تحقيق المستوى اللازم من الامتثال للمتطلبات والمعايير. وما زلنا مصمّمين بقوة على مواصلة العمل الذي سيؤدي إلى مزيدٍ من التقدُّم والتنمية في البوسنة والهرسك".