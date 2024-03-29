تركيا والمغرب ومصر والأردن.. جهاز الأمن القومي الإسرائيلي يحذر المواطنين من زيارة هذه الدول

وأكد المسؤول الإسرائيلي أنه منذ بداية الحرب على غزة كانت هناك زيادة كبيرة في التهديدات الإرهابية ضد الإسرائيليين في الخارج، بما في ذلك العشرات من الهجمات الإرهابية في جميع أنحاء العالم والتي تم إحباطها بالفعل في الأشهر الأخيرة.