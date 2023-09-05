"أمين آركو": الاحتفال باليوم العالمي للعمل الخيري يعزز قيم المسؤولية الاجتماعية والتطوع والعطاء

وبيّن "التويجري" أن العمل الخيري هو بمثابة ركيزة إنسانية في نهضة المجتمعات وتنميتها من خلال تقديم المساعدة الذاتية وتعزيز الاستجابة الاجتماعية للقيام بالأعمال التطوعية أثناء الأزمات والكوارث؛ مشيرًا إلى أن العمل الخيري يؤدي إلى تعزيز شمولية ومرونة المجتمعات؛ ويرفع آثار الأضرار المترتبة على الأزمات الإنسانية، ويدعم الخدمات العامة في مجالات الرعاية الطبية والتعليم والإسكان وحماية الأطفال، إضافة لنشر الرسالة الإنسانية في حالات الصراعات المسلحة؛ موضحًا أن من خصائص العمل الخيري أنه لا يتوقف على وجود عائد مالي أو عائد نفعي آخر، ويمكن أن يقوم به الشخص بمفرده أو من خلال التعاون مع المؤسسات أو الجمعيات الخيرية؛ مما يزيد من شعور الإنسان بالمسؤولية ويزيد من التكافل الاجتماعي.