شبح الظلام الرقمي يُخيم على المنطقة: انقطاع 3 كابلات في البحر الأحمر يهدّد الإنترنت في الشرق الأوسط

انقطعت 3 كابلات عالمية للاتصالات والإنترنت تمر عبر مياه البحر الأحمر، أمس الثلاثاء؛ ما أدّى إلى توقف نحو 25% من حركة البيانات بين قارتَي آسيا وأوروبا، وفقاً لوكالة أسوشيتد برس.
وذكرت الوكالة أن ثلاثة أسلاك اتصالات دولية تمر تحت مياه البحر الأحمر، والتي توفر خدمات الإنترنت والاتصالات انقطعت يوم الإثنين، دون ذكر مزيدٍ من التفاصيل والأسباب حول انقطاعها.
وقالت شركة "إتش جي سي غلوبال كوميونيكيشن" ومقرها هونغ كونغ، في بيان، إن الأسلاك المتضررة تشمل: كابل "آسيا-إفريقيا-أوروبا1" وكابل "أوروبا-الهند" وكابل "سيكوم تي جي إن غولف".