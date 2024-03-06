شبح الظلام الرقمي يُخيم على المنطقة: انقطاع 3 كابلات في البحر الأحمر يهدّد الإنترنت في الشرق الأوسط

انقطعت 3 كابلات عالمية للاتصالات والإنترنت تمر عبر مياه البحر الأحمر، أمس الثلاثاء؛ ما أدّى إلى توقف نحو 25% من حركة البيانات بين قارتَي آسيا وأوروبا، وفقاً لوكالة أسوشيتد برس.