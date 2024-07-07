"الصحة الفلسطينية": الاحتلال ارتكب ٣٣٧٦ مجزرة في قطاع غزة

وثّقت وزارة الصحة الفلسطينية ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي ٣٣٧٦ مجزرة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة مطلع أكتوبر الماضي راح ضحيتها ٣٨١٥٣ شهيداً، بينهم ١٥٩٨٣ طفلاً و١٠٦٣٧امرأة، وفقدان أكثر من عشرة آلاف تحت ركام المنازل المدمرة.
وأكدت "الصحة الفلسطينية"، أن ٥٠٠ من الكوادر الطبية استشهدوا أثناء تقديم الخدمات الطبية للجرحى والمرضى جراء قصف المستشفيات والمراكز الصحية وكوادر الإسعاف، يضاف إليهم ٧٥ شهيداً من عناصر الدفاع المدني.
وبيّنت أن ٣٥٠٠ طفل في قطاع غزة معرضون للموت بسبب سوء التغذية ونقص الغذاء، محذرة في الوقت ذاته من خطورة الوضع الصحي لنحو عشرة آلاف مريض بالسرطان، نتيجة نفاذ جرعاتهم العلاجية، ومنعهم من العلاج في الخارج، جراء إغلاق الاحتلال الإسرائيلي لكافة المعابر.
وكشفت وزارة الصحة الفلسطينية أن ١٧٣٧٥٢٤نازحاً أصيبوا بأمراض معدية في مراكز الإيواء وخيام النزوح، بينهم ٧١٣٣٨ حالة مصابة بعدوى التهابات الكبد الوبائي، محذرة من انتشار المزيد من الأمراض القاتلة في صفوف أكثر من مليوني نازح، بسبب حالة الاكتظاظ في مراكز الإيواء وصعوبة الأوضاع الإنسانية والصحية لمئات الآلاف من النازحين الذين يعيشون في خيام من البلاستيك، لا تتوفر فيها أدنى مقومات الحياة.