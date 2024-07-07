"الصحة الفلسطينية": الاحتلال ارتكب ٣٣٧٦ مجزرة في قطاع غزة

وكشفت وزارة الصحة الفلسطينية أن ١٧٣٧٥٢٤نازحاً أصيبوا بأمراض معدية في مراكز الإيواء وخيام النزوح، بينهم ٧١٣٣٨ حالة مصابة بعدوى التهابات الكبد الوبائي، محذرة من انتشار المزيد من الأمراض القاتلة في صفوف أكثر من مليوني نازح، بسبب حالة الاكتظاظ في مراكز الإيواء وصعوبة الأوضاع الإنسانية والصحية لمئات الآلاف من النازحين الذين يعيشون في خيام من البلاستيك، لا تتوفر فيها أدنى مقومات الحياة.