للمرة الأولى تحظى امرأة بفرصة للفوز بانتخابات الرئاسة في المكسيك

تنافس رئيسة بلدية مكسيكو كلوديا شينباوم (60 عامًا) وزير الخارجية مارسيلو إبرارد (62 عامًا) في السباق، لخلافة الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور الذي يتمتع بشعبية واسعة.
تعمل شينباوم المتخصصة في مجال العلوم، على تهيئة النفوس في مواجهة خصمها ومرشحين آخرين، داخل حركة التجديد الوطني (مورينا) وفي صفوف الرأي العام.
وأكدت في زيارات خارج مكسيكو بدعوة من قياديين في حركة مورينا أنه "يمكن لامرأة أن تكون رائدة فضاء، محامية، شرطية، نائبة أو رئيسة جمهورية".
وهتف مناصرون في تيخوانا وسونورا في شمال وشمال غرب البلاد: "رئيسة! رئيسة!".
ويقول مقربون من شينباوم: إن المكسيك التي سجّلت ألفًا وأربع جرائم قتل بحق نساء في 2021 مستعدة اليوم لانتخاب امرأة رئيسة للبلاد، باستثناء بعض المناطق المحافظة.
وتكشف استطلاعات رأي أن 82% من المكسيكيين مستعدون للتصويت لامرأة؛ وفق دراسة أعدها مركز "إنكول"، وشملت نحو 1200 شخص في سن الاقتراع.
وتتقدم رئيسة بلدية مكسيكو على الوزير إبرارد في معركة تمثيل حركة مورينا. وأظهرت الدراسة التي نُشرت في 29 أغسطس، أن 35% سيصوتون لـ"شينباوم" لتُمثل الحزب الحاكم، مقابل 26% لإبرارد.