"ماعز وجدْي".. انطلاق مسيرة المستعمرين مع "قرابين الفصح" باتجاه الأقصى

وحسب المعتقدات الخاصة بجماعات الهيكل، فإن اليوم وغداً هي "أيام لذبح القرابين"، خاصة يوم غد وهو يوم "الإبكار"، وعممت "إدارة جبل الهيكل" دعواتها عبر منصات التواصل والمواقع المختلفة، وطلبت من أنصارها التجمع عند باب المغاربة الساعة 10:30 ليلاً يوم غد الإثنين، للمطالبة بالسماح لهم باقتحام الأقصى في منتصف تلك الليلة لتقديم قرابين الفصح داخل المسجد.