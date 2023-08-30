كييف تستهدف 6 مناطق في عُمق روسيا.. وموسكو: استهدفنا مراكز قيادة للجيش الأوكراني

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن قواتها استهدفت الليلة الماضية مراكز للقيادة والاستطلاع تابعة للجيش الأوكراني.
ومن جانبها، هاجمت طائرات مسيرة أوكرانية أهدافًا في 6 مناطق على الأقل في عمق روسيا، الأربعاء، بما في ذلك مطار دمرت فيه طائرات نقل عسكرية، في واحد من أوسع هجمات كييف نطاقًا حتى الآن في حملتها لقلب الطاولة على موسكو.
ووصف مسؤولون روس وقوع هجمات على أهداف في مناطق بسكوفوبريانسك وكالوجا وأورلوف وريازان وموسكو.
ونشب حريق ضخم في مطار عسكري بمنطقة بسكوف الواقعة شمال روسيا، والتي تبعد أكثر من 600 كيلومتر عن أوكرانيا.
وأفادت وكالة "تاس" الروسية للأنباء بوقوع أضرار فيما لا يقل عن 4 طائرات نقل عملاقة من طراز (آي.إل-76)، وبأن اثنتين منها "اشتعلت فيهما النيران".
وتأتي الهجمات في الوقت الذي قالت فيه السلطات في كييف إن شخصين على الأقل قُتلا، فيما وصفتها بأنها أعنف ضربات جوية روسية على العاصمة الأوكرانية منذ أشهر.