كييف تستهدف 6 مناطق في عُمق روسيا.. وموسكو: استهدفنا مراكز قيادة للجيش الأوكراني

ومن جانبها، هاجمت طائرات مسيرة أوكرانية أهدافًا في 6 مناطق على الأقل في عمق روسيا، الأربعاء، بما في ذلك مطار دمرت فيه طائرات نقل عسكرية، في واحد من أوسع هجمات كييف نطاقًا حتى الآن في حملتها لقلب الطاولة على موسكو.