العراق يُدين حرق سفارة السويد ببغداد.. ويدعو لتحقيق عاجل

وذكر البيان أن "الحكومة العراقية أوعزت إلى الجهات الأمنية المختصة، بالتحقيق العاجل، واتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة؛ بهدف كشف ملابسات الحادثة والتعرف على هوية مرتكبي هذا الفعل ومحاسبتهم وفق القانون".