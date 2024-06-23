السلطات الروسية تعلن انتهاء عمليتها ضد مسلحين نفذوا هجمات داغستان "الدامية"

وفي التفاصيل، قالت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في بيان نقلته وكالات أنباء روسية "في ديربينت، أُنجزت المرحلة النشطة من عملية مكافحة الإرهاب"، في حين تستمر المواجهات في مدينة محج قلعة الرئيسية في المنطقة.