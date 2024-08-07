حمام دم وانتخابات مسروقة.. بايدن: لستُ واثقًا من انتقال سلمي للسلطة حال خسارة "ترامب"

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الأربعاء إنه غير واثق من أنه سيكون هناك انتقال سلمي للسلطة بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل.
وفي مقابلة مع شبكة سي.بي.إس نيوز قال بايدن: "إذا خسر ترامب لستُ واثقًا على الإطلاق".
وتحدَّث بايدن مع روبرت كوستا، كبير مراسلي الانتخابات والحملات الانتخابية في شبكة سي بي إس نيوز، أمس الأربعاء، في أول مقابلة له منذ إعلانه أنه لن يسعى لإعادة انتخابه للرئاسة، وتناولت قراره الذي أعلنه في 21 يوليو، عن إنهاء محاولته للحصول على فترة ولاية ثانية، ونظرته إلى البلاد، ومجموعة من الموضوعات الأخرى، بما في ذلك تأملاته حول الديمقراطية الأمريكية.
ووفقًا لـ"سكاي نيوز"، عندما سُئل عما إذا كان واثقًا من حدوث انتقال سلمي للسلطة في يناير 2025 قال بايدن: "إذا خسر ترامب فأنا لست واثقًا على الإطلاق. إنه يعني ما يقوله. نحن لا نأخذه على محمل الجد. إنه يعني ذلك، كل ما يقوله عن (إذا خسرنا فسيكون هناك حمام دم، ويجب أن تكون انتخابات مسروقة)".
وأضاف: "انظروا إلى ما يحاولون فعله الآن في الدوائر الانتخابية المحلية حيث يحسب الناس الأصوات".