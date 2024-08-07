حمام دم وانتخابات مسروقة.. بايدن: لستُ واثقًا من انتقال سلمي للسلطة حال خسارة "ترامب"

وتحدَّث بايدن مع روبرت كوستا، كبير مراسلي الانتخابات والحملات الانتخابية في شبكة سي بي إس نيوز، أمس الأربعاء، في أول مقابلة له منذ إعلانه أنه لن يسعى لإعادة انتخابه للرئاسة، وتناولت قراره الذي أعلنه في 21 يوليو، عن إنهاء محاولته للحصول على فترة ولاية ثانية، ونظرته إلى البلاد، ومجموعة من الموضوعات الأخرى، بما في ذلك تأملاته حول الديمقراطية الأمريكية.