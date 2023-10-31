"دمَّرت حيًّا سكنيًّا بالكامل".. إسرائيل تقتل 100 وتصيب 300 في غارات على شمال غزة

ذكر التليفزيون الفلسطيني أن إسرائيل قتلت 100 مواطن فلسطيني، وأصابت العشرات، في غارات شنتها على مخيم جباليا في شمال قطاع غزة اليوم الثلاثاء.
من جانبها، أفادت وزارة الداخلية في غزة بأن العدد الأولي لضحايا القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا يقدر بنحو 400 ضحية وجريح، معظمهم من النساء والأطفال.
وبيَّنت أن إسرائيل دمَّرت حيًّا سكنيًّا بالكامل وسط مخيم جباليا بعد تعرُّضه لقصف بست قنابل، تزن كل واحدة طنًّا من المتفجرات.
من جهته، أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة أن عدد الضحايا كبير في مخيم جباليا، وقد يناهز عدد الضحايا في القصف الذي طال مستشفى المعمداني.
وقال "القدرة": "نحاول إنقاذ أكبر عدد ممكن من الجرحى في ظل عدم توافر الإمكانيات، لكن لم يعد يتوافر سرير واحد لعلاج الجرحى نتيجة انهيار المستشفيات".