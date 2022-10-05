رئيسة المفوضية الأوروبية تتهم "بوتين" مجددًا بـ"استخدام الطاقة كسلاح"

وضعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الأربعاء، خطة الاتحاد الأوروبي للطاقة خلال فصل الشتاء، حيث تعرض الحرب في أوكرانيا إمدادات الطاقة في جميع أنحاء القارة للخطر.
وقالت فون دير لاين: إن الحرب دخلت مرحلة جديدة، وإن الاتحاد الأوروبي سيدعم أوكرانيا طالما يتطلب الأمر ذلك"، وتابعت بقولها: "أطلق بوتين أول تعبئة روسية منذ الحرب العالمية الثانية، ودفع بمئات الآلاف من الشباب الروس كوقود للمدافع في حربه هذه، يقوم باستخدام الاستفتاءات الصورية في محاولة غير شرعية لتغيير الحدود الدولية بالقوة، ومنذ عدة أشهر يستخدم الطاقة كسلاح".
وأضافت المسؤولة الأوروبية أن الغزو الروسي لأوكرانيا سبّب صعوبات اقتصادية واجتماعية في دول الاتحاد الأوروبي، وأن عواقبها وضعت عبئًا ثقيلًا على كاهل المواطنين والاقتصاد بالسوق الأوروبية الموحدة، حيث أدت عواقب الحرب لارتفاع تكاليف الطاقة وانخفاض القوة الشرائية للمواطنين وفقدان القدرة التنافسية للشركات.