رئيسة المفوضية الأوروبية تتهم "بوتين" مجددًا بـ"استخدام الطاقة كسلاح"

وقالت فون دير لاين: إن الحرب دخلت مرحلة جديدة، وإن الاتحاد الأوروبي سيدعم أوكرانيا طالما يتطلب الأمر ذلك"، وتابعت بقولها: "أطلق بوتين أول تعبئة روسية منذ الحرب العالمية الثانية، ودفع بمئات الآلاف من الشباب الروس كوقود للمدافع في حربه هذه، يقوم باستخدام الاستفتاءات الصورية في محاولة غير شرعية لتغيير الحدود الدولية بالقوة، ومنذ عدة أشهر يستخدم الطاقة كسلاح".