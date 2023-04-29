"بورتسودان" ميناء شاهد على فصول قصة الفوضى.. أجانب يغادرون وسودانيون يعودون إلى بلادهم

يمكن للمتابعين مشاهدة ملخّص كامل للفوضى التي تعمُّ السودان على أرصفة الميناء في بورتسودان المطلّ على البحر الأحمر؛ حيث تتجمّع الحشود أملًا في الخلاص من الحرب، لكنّ آخرين يشقُّون طريقهم إلى السودان، ويقولون: إنهم يجب أن يكونوا إلى جانب ذويهم في هذه اللحظات العصيبة.