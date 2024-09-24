يقترب من نصف مليون.. وزير خارجية لبنان يكشف عدد النازحين من جراء "التصعيد الأخير"

وكان مبعوث إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون قد قال أمس الثلاثاء إن إسرائيل منفتحة على أفكار لتهدئة الصراع في لبنان، وإن بلاده لا ترغب في اجتياح بري، وذلك غداة إعلان واشنطن أنها تستكشف بعض "الأفكار الملموسة" مع الحلفاء والشركاء.