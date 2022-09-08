قصر باكنغهام: أطباء الملكة إليزابيث قلقون على صحتها

أكد قصر باكنغهام أن الملكة إليزابيث تخضع للإشراف الطبي بعد أن أصبح الأطباء قلقين على صحتها.
ووفق "بي بي سي"، قال بيان صادر عن قصر باكنغهام: "بعد مزيد من التقييم هذا الصباح، فإن أطباء الملكة قلقون على صحة الملكة وأوصوا بأن تظل تحت إشراف طبي".
يأتي هذا الإعلان بعد انسحاب الملكة، البالغة من العمر 96 عامًا، من مجلس الملكة الخاص الافتراضي يوم الأربعاء، حيث نصحها الأطباء بالراحة.
وقالت رئيسة الوزراء ليز تروس إن "البلاد بأكملها" ستكون "قلقة للغاية" من هذه التطورات.
وأضافت: "أنا وجميع الناس في أنحاء المملكة المتحدة مع الملكة وعائلتها في هذا الوقت".