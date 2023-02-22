رصاص الاحتلال يحصد شهيدين ويُسقط 36 مصابًا في نابلس

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان: استُشهد مواطنان اثنان متأثريْن بجروحهما برصاص الاحتلال؛ فيما استقبل مستشفى رفيديا الحكومي 24 إصابة بالرصاص الحي، بينها 4 إصابات خطيرة، ومستشفى نابلس التخصصي، 5 إصابات إحداها حرجة بالرصاص الحي في البطن والظهر، ومستشفى النجاح 4 إصابات بالرصاص الحي، ومستشفى الاتحاد النسائي 3 إصابات.