رصاص الاحتلال يحصد شهيدين ويُسقط 36 مصابًا في نابلس

استشهد، اليوم الأربعاء، مواطنان، وأصيب 36 آخرون بينهم 5 بجروح خطيرة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في سياق العدوان المتواصل على مدينة نابلس.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان: استُشهد مواطنان اثنان متأثريْن بجروحهما برصاص الاحتلال؛ فيما استقبل مستشفى رفيديا الحكومي 24 إصابة بالرصاص الحي، بينها 4 إصابات خطيرة، ومستشفى نابلس التخصصي، 5 إصابات إحداها حرجة بالرصاص الحي في البطن والظهر، ومستشفى النجاح 4 إصابات بالرصاص الحي، ومستشفى الاتحاد النسائي 3 إصابات.
وكانت قوات ضخمة من جيش الاحتلال قد اقتحمت حارة الشيخ مسلم على أطراف البلدة القديمة من نابلس، وحاصرت منزلًا، وسط إطلاق نار كثيف.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فقد اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، التي أطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز باتجاههم؛ مما أدى إلى إصابة العشرات بالرصاص الحي.
من جهته، قال مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل: قوات الاحتلال ما زالت تمنع الطواقم الطبية من الوصول إلى المكان المحاصر في حارة الشيخ مسلم بالبلدة القديمة.
ودعت فصائل العمل الوطني عبر مكبرات المساجد، المواطنين في نابلس للنزول للشوارع لفك الحصار عن المحاصرين والتصدي لقوات الاحتلال.