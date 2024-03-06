أردوغان: "نتنياهو ونظامه المجنون يجريان تطهيراً عرقياً ضدّ الفلسطينيين"

حذّر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان؛ إسرائيل، قائلاً إن الدولة العبرية ستواجه "عواقب وخيمة" إذا منعت المسلمين الفلسطينيين من دخول الأماكن المقدّسة خلال شهر رمضان المقبل.
وقال أردوغان؛ خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الفلسطيني محمود عباس؛ في أنقرة، إن "نتنياهو ونظامه المجنون يجريان تطهيراً عرقياً ضدّ الفلسطينيين".
وأضاف أردوغان؛ أن نتنياهو يرتكب "إبادة جماعية صارخة" ضدّ الشعب الفلسطيني، "بدعمٍ غير محدودٍ" من الغرب.
وشدّد الرئيس التركي، على ضرورة عدم الانجرار وراء "الدعاية الإسرائيلية، الرامية لتشويه سمعة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، عبر الكذب والافتراء".