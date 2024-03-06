أردوغان: "نتنياهو ونظامه المجنون يجريان تطهيراً عرقياً ضدّ الفلسطينيين"

حذّر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان؛ إسرائيل، قائلاً إن الدولة العبرية ستواجه "عواقب وخيمة" إذا منعت المسلمين الفلسطينيين من دخول الأماكن المقدّسة خلال شهر رمضان المقبل.