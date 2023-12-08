بغداد.. هجوم بـ 3 صواريخ يستهدف السفارة الأمريكية

أفاد مسؤول عسكري عراقي لوكالة فرانس برس، بأن ثلاثة صواريخ استهدفت، فجر الجمعة، السفارة الأمريكية الواقعة في المنطقة الخضراء في بغداد قبل أن تسقط في محيط هذا الحيّ المحصّن الذي يضمّ سفارات أجنبية ومؤسسات حكومية عراقية.